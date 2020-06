Reprise de la saison NBA : 5 à 6 matchs par jour

La NBA a dévoilé son plan pour la reprise de la saison, qui interviendra le 31 juillet, mais il reste encore quelques détails à préciser concernant le calendrier. En effet, à l’heure actuelle on sait seulement que chaque franchise jouera 8 matchs de saison régulière, sans savoir encore lesquels, même si la NBA piochera dans le calendrier qui était prévu après le 11 mars, date de la suspension.

Selon Woj la saison régulière durera 16 jours, avec 5 à 6 matchs par jour, et chaque équipe devrait avoir un back-to-back sur les 8 matchs. A voir si la NBA prévoit de jouer les matchs sur un seul terrain ou deux, ce qui n’est pas encore une certitude. S’il n’y a qu’un terrain, ce qui se murmure depuis quelques temps, les rencontres se joueront toute la journée, de midi à minuit.

Concernant les playoffs, on sait que le format ne changera pas, avec chaque série au meilleur des 7 matchs. Quant aux finales, comme il n’y aura pas les voyages entre les Game 2 et 3, les Game 4 et 5, les Game 5 et 6, et les Game 6 et 7, il devrait y avoir un match tous les deux jours.

Some preliminary expectations on Orlando format, per sources:

16-day regular season – 5-to-6 games per day.

Each team expected to play one back-to-back among its eight regular-season games.

NBA Finals format expected to include games every other day during best-of-seven series. https://t.co/Lrc7JJfvPU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 4, 2020