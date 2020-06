La saison G-League officiellement annulée 

Sans trop de surprise Shams nous apprend que la G-League a décidé d’annuler la fin de saison. Elle avait été également suspendue le 11 mars dernier en même temps que la NBA.

A voir ce que seront les conséquences pour les joueurs, dont les salaires sont à des années-lumière de ceux des joueurs NBA. A voir également quand la prochaine saison pourra reprendre.

The NBA G League is canceling the remainder of its season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2020