Reprise NBA : les blessés longue durée seront autorisés à revenir

Face à Charles Barkley dans l’émission “Inside The NBA” jeudi, Adam Silver a éclairci un point concernant les joueurs censés manquer l’intégralité de la saison 2019-20 en raison de blessures mais qui compte tenu de la situation actuelle seraient en mesure de retrouver les parquets au moment de la reprise désormais prévue fin juillet (et fin juin pour les training camps).

« Nous allons l’autoriser. On a eu des discussions avec nos équipes, et il y a beaucoup de choses injustes, nous devons faire des choix parmi de multiples ‘mauvaises’ alternatives en raison de la pandémie. Dans la mesure où une équipe a un roster ‘healthy’ et que ces joueurs sont capables de revenir, ils sont éligibles pour jouer. » Adam Silver