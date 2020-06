Ime Udoka favori pour devenir le nouveau coach des Bulls ?

La saison 2019-20 est officiellement terminée pour les Bulls et cela pourrait être synonyme d’un départ prochain de Jim Boylen, pour qui les nouveaux dirigeants n’ont pas voulu prendre de décision précipitée mais qui ne fait clairement pas l’unanimité et dont le futur licenciement serait acté. Selon le Chicago Sun Times, Ime Udoka serait en pole position pour succéder à Boylen.

Joueur pro de 2000 à 2012 et passé par 5 franchises NBA, Udoka est actuellement assistant coach de Brett Brown à Philadelphie. Avant cela, il a aussi été assistant de Gregg Popovich de 2012 à 2019.

Adrian Griffin, joueur pro de 1996 à 2008 et assistant en NBA depuis 2008 déjà passé par Chicago (2010-15) et actuel assistant à Toronto serait aussi en course pour le poste de head coach des Bulls, toujours selon le Chicago Sun-Times.