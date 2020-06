« Peu de chance » de voir la saison 2020-21 démarrer le 1er décembre ? Le syndicat des joueurs compte négocier

La directrice du syndicat des joueurs s’était étonnée de cette dernière hier, mais la date du 1er décembre, annoncée par la NBA comme celle visée pour le démarrage de la saison 2020-21, aurait peu de chance d’être confirmée dans les mois qui viennent.

« Le NBPA a indiqué aux joueurs qu’il y aurait ‘peu de chance’ que la saison 2020-21 démarre le 1er décembre, et prévoit de négocier la date. » Shams Charania pour The Athletic

Logique puisqu’une reprise le 1er décembre ne laisserait que 50 jours entre un possible Game 7 des Finales NBA (12 octobre) et une reprise, soit plus de 10 semaines de moins que l’offseason initialement prévue (122 jours entre le 21 juin et le 21 octobre).