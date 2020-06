Quiz NBA : Connaissez-vous bien les Charlotte Hornets ?

On arrive au bout de notre tour des 30 franchises NBA, et aujourd’hui on teste vos connaissances sur les Charlotte Hornets.

Combien ont-ils de titres ? 3 1 0 2 Correct ! Faux ! - Combien ont-ils de finales à leur actif ? 3 2 0 1 Correct ! Faux ! - En quelle année la franchise a-t-elle été créée ? 1995 1984 1988 1992 Correct ! Faux ! - En quelle année la franchise a récupéré le nom Hornets ? 2014 2010 2012 2016 Correct ! Faux ! - Qui est le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise ? Gerald Wallace Larry Johnson Dell Curry Kemba Walker Correct ! Faux ! - Lequel de ces joueurs n'a jamais joué aux Hornets ? Jason Richardson Jermaine O'Neal Baron Davis Roy Hibbert Correct ! Faux ! - Lequel de ces Français n'a pas joué aux Hornets ? Mickaël Piétrus Jérôme Moïso Boris Diaw Alexis Ajinça Correct ! Faux ! - Combien de joueurs de la franchise ont été élus rookie de l'année ? 2 1 3 0 Correct ! Faux ! - Lors de la saison 2011-12 ils ont remporté 5 matchs 11 matchs 9 matchs 7 matchs Correct ! Faux ! - Lequel de ces Hornets a son maillot retiré ? Larry Johnson Bobby Phills Dell Curry Alonzo Mourning Correct ! Faux !