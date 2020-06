Arturas Karnisovas explique pourquoi sa décision au sujet de Jim Boylen prendra du temps

Incapable de créer une relation de confiance avec ses Bulls et les amener plus haut que la onzième place à l’Est, avec 22 victoires et 43 défaites cette saison, Jim Boylen devrait, selon de nombreux observateurs, être une victime des changements qui ont déjà eu lieu à la tête de la franchise des Bulls. Mais il est pour le moment toujours là, et le nouveau vice-président exécutif des opérations basket Arturas Karnisovas ne souhaite pas se précipiter.

“On veut passer du temps en interne pour s’assurer que nous serons minutieux dans nos évaluations. Notre intention, c’était de recommencer à jouer et d’avoir l’opportunité de prendre des décisions en se basant sur ces rencontres. Il y a des circonstances inédites, qui sont au-delà de notre contrôle. Nous avons été limités dans certains choix, à cause de la situation actuelle. Notre objectif est d’utiliser ce temps pour créer des opportunités chez nos joueurs et nos coachs qui vont encourager le développement. Je sais que vous êtes impatients de me voir faire des commentaires sur le futur des Bulls, et je le comprends. Mais je tire de la fierté de ma capacité à prendre de bonnes décisions, des décisives réfléchies. Je pèse le pour et le contre sérieusement, et je ne veux pas faire d’évaluations trop rapides pour satisfaire une excitation que l’on peut ressentir à l’idée d’aller de l’avant. Je respecte le rôle des médias, et je suis impatient de vous connaître. Je pense qu’on partage une passion : voir les franchises de Chicago réussir dans le sport.” Arturas Karnisovas.

Un bel exercice de langue de bois donc. Une chose à retenir : Jim Boylen va rester en poste quelque temps, même si aucun match n’est joué. Peut-être que les Bulls attendent de voir si les équipes non invitées à Disney World pourront finalement jouer quelques matchs, comme ils l’espèrent.

“Coacher dans cette ligue est très très dur. Prendre une décision sur le coach est donc également très dur, probablement le plus dur pour les gars dans les bureaux. Donc je regarde beaucoup d’aspects, j’ai eu de nombreuses discussions avec beaucoup de personnes. Mais ça n’empêche pas que j’aime être à la salle, aux entraînements, aux rassemblements avec les joueurs… On est impatient de faire ensemble une séance vidéo, d’analyser les matchs. Parler aux joueurs est aux coachs a fait ressortir que tout le monde est déçu des résultats des dernières années. Les Bulls n’ont pas assez bien performé. C’est agréable de regarder leurs rencontres, parce qu’ils ont du talent. Je veux garder les joueurs et les coachs impliquer, et je dois donc bien m’entendre avec eux. J’ai besoin de créer cette culture, c’est mon objectif pendant cette intersaison.” Arturas Karnisovas.

L’avantage, c’est qu’il aura du temps pour ça, puisque le début de la prochaine saison est attendu aux alentours de début décembre. En tout cas, le front office est déjà prêt après le recrutement de Marc Eversley en tant que General Manager, et ceux de Pat Connelly et JJ Polk. Karnisovas a expliqué ne pas vouloir faire plus de changements, ce qui veut dire Jim Paxson, notamment, devrait rester dans le front office.

“Je tire beaucoup de fierté de mes relations avec le staff technique et celui dans les bureaux. Je ne les ai pas encore vus, et je suis impatient que ça arrive. Avec le fait que nous n’allons pas à Orlando, je pense qu’on a tout le temps qu’il faut pour apprendre à se connaître. On parle au téléphone, mais ils ne me connaissent pas. Ma priorité numéro 1 quand je vais arriver dans la ville, dans la salle, c’est d’apprendre à connaître le coaching staff, rencontrer les joueurs et qu’on commence à se connaitre. Encore une fois, c’est important parce que personnellement je demande des comptes à tout le monde. Je vais mettre en place une culture altruiste avec les joueurs, et personne n’aura d’excuses. La jeunesse, les blessures… Toutes ces choses ne seront pas des excuses, parce que ce groupe est trop talentueux pour ne pas réussir de meilleures performances.” Arturas Karnisovas.

