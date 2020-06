Draft : Les prospects réunis à Orlando pour un éventuel Draft Combine ?

La NBA a fixé la date de la draft au 15 octobre, ce qui laisse encore de nombreuses semaines aux franchises NBA pour la préparer. Seul souci, pour l’instant c’est dans des conditions compliquées puisqu’ils ne peuvent faire que des entretiens à distance. En général il y a le Draft combine et des workouts individuels, et on ne sait pas encore si ce sera le cas.

Toutefois, ESPN rapporte qu’il est peu probable que les équipes puissent mettre à l’essai les prospects pour des workouts individuels. Cependant il y aurait eu des discussions préliminaires au sujet d’un possible draft combine du côté d’Orlando. En effet, la NBA pourrait réunir les prospects dans la bulle afin de leur faire passer les tests médicaux, les mesures et que les équipes puissent s’entretenir avec eux.