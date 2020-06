Drew Gooden : “Il y a une variable dont on ne parle jamais dans le débat entre Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James “

Quand le débat pour savoir qui est le meilleur entre LeBron James et Michael Jordan pointe le bout de son nez, la question du nombre de trophées remportés par les deux hommes arrive très vite sur la table. Et comme ce genre de comparaisons est en faveur de Jordan (six bagues contre trois, cinq MVP contre quatre notamment), on pourrait penser que ce débat est vite clos. Sauf que ce n’est pas l’avis de Drew Gooden, qui a évolué avec James entre 2004 et 2008.

“Je pense que James est déjà à part vis-à-vis de Kobe Bryant et Jordan parce qu’il a remporté des titres avec plusieurs organisations différentes, avec des coéquipiers et des coachs différents. Je pense que cette saison peut clôturer ce débat. Il l’a déjà fait deux fois, à Cleveland et Miami, et peut le faire une troisième fois, à Los Angeles, genre : ‘Peu importe qui est le coach, peu importe qui sont ses coéquipiers, je vais apporter un titre à la ville de Los Angeles.’ S’il fait ça maintenant, on va commencer à voir qu’il prend de l’avance sur Bryant et Jordan. Il y a une variable dont on ne parle jamais quand on aborde ce débat : Phil Jackson. Si vous l’enlevez de l’équation, combien de titres Jordan ou Bryant ont ? James est dans une situation unique, vu qu’il n’a pas Phil. Il a dû trouver des solutions lui-même avec plein de coachs différents, d’organisations et de systèmes différents. L’histoire est donc très différente de celles de Jordan et Kobe, parce que j’ai le sentiment qu’ils ont eu la chance d’avoir une structure créée par Jackson pendant une grosse partie de leur carrière pour les encadrer, et ils ont eu du succès avec lui.” Drew Gooden.