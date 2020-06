La NBA clarifie le règlement pour le classement final de la saison et les éventuelles égalités

A la reprise chaque franchise jouera 8 rencontres, ce qui veut dire qu’à l’issue de ces 8 matchs, les 22 encore en lice n’auront pas joué le même nombre de rencontres, ce qui soulevait quelques interrogations concernant le classement. ESPN a apporté quelques clarifications à ce sujet.

Ce n’est pas le nombre de victoires qui sera pris en compte pour le classement mais bien le pourcentage de victoires. De plus, en cas d’égalité (même bilan de victoires/défaites), la NBA utilisera les procédures habituelles pour départager les équipes. D’après ESPN les franchises en auraient été informées vendredi dans un mémo.

A Orlando il y a des équipes qui ont joué 63 rencontres, comme les Spurs, et jusqu’à 67, ce qui est le cas des Mavs. Le classement final sera déterminé par le % de victoires de chaque équipe et à l’heure actuelle, Portland, qui a un bilan de 29-37, soit une victoire et une défaite de plus que les Pelicans et les Kings, est classé devant ces deux franchises avec une pourcentage de victoires légèrement supérieur. De ce fait, si les Blazers ont le même bilan que Sacramento ou New Orleans lors des 8 matchs disputés à Orlando, ils finiront devant. Et cela malgré le fait qu’ils ont été sweepés jusque là par New Orleans sur la saison et sont à égalité avec Sacramento.

A noter que Memphis, qui a joué 65 rencontres, un total différent des 3 autres équipes à leurs trousses, il n’y aura pas d’égalité avec elles.

The winning percentage point is noteworthy, as it will be a factor with teams having different numbers of games played. Example: Blazers are ahead of Pelicans because they’ve played two more games, and went 1-1. So the Pelicans have to have a better record in Orlando to pass them https://t.co/933xnNYxqT

