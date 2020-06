Reprise NBA : Quels joueurs pourront être appelés en remplacement ? Des critères d’éligibilité devraient être mis en place

Si les grandes lignes de la reprise à Orlando sont connues, il reste encore pas mal de détails à préciser et qui vont être discutés dans les jours qui viennent. Concernant les effectifs, ESPN rapporte que la NBA et les franchises seraient déjà en train de discuter pour savoir comment pourront être utilisés les joueurs en two-way contract.

De plus, si un joueur est testé positif au COVID-19 (les joueurs seront testés chaque soir et les résultats seront donnés le lendemain matin) ou se blesse sérieusement durant le training camp ou la saison régulière, il ne devrait y avoir aucune limitation en termes de nombre pour les équipes afin de remplacer ces pertes. Si deux joueurs se blessent et un est testé positif, les équipes pourront ainsi signer 3 joueurs en remplacement. Toutefois, il y aura sans doute des restrictions sur les joueurs éligibles à être signés.

Comment déterminer cette éligibilité ? Selon ESPN ce seront probablement des joueurs qui ont eu un contrat en NBA ou en G-League ou qui ont participé à un training camp. Cela exclurait un joueur comme Jamal Crawford, qui n’a pas eu de contrat de la saison, ou alors les joueurs qui évoluaient à l’étranger. Cependant la NBA devrait laisser une fenêtre aux franchises avant le début du training camp pour effectuer des changements dans leur effectif.

Les joueurs qui ont été remplacés pourraient eux devenir inéligibles.

Concernant les joueurs en two-way contract, la NBA préférerait qu’ils ne soient pas dans la bulle, mais les franchises aimeraient pouvoir faire changer d’avis la ligue. Ils pourraient être une assurance en cas de blessure ou de joueur testé positif. Ils pourraient rejoindre l’équipe en remplacement s’en avoir participé au training camp, ce qui pose un souci aux franchises.

LA NBA et le syndicat des joueurs négocieront aussi sur ces sujets la semaine prochaine.