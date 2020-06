Tracy McGrady au sujet de Vince Carter : “C’est fini”

Les Atlanta Hawks ne seront pas à Orlando, ce qui signifie que Vince Carter a déjà joué son dernier match en carrière. Une sortie qu’on aurait imaginée tout autre, et il n’y aura pas de retour, comme certains l’espèrent. Tracy McGrady l’a confirmé lors de l’émission The Jump. Son cousin ne rempilera pas pour une 23ème saison en NBA.

L’ironie de l’histoire c’est qu’il y avait énormément de doutes à son sujet en début de carrière, catalogué comme dunkeur aux qualités athlétiques surnaturelles. Beaucoup doutaient qu’il puisse durer et s’adapter au fur et à mesure que ses qualités athlétiques allaient décliner.

With the Hawks' season officially done, is Vince Carter actually going to retire? Tracy McGrady had a little cousins chat with Vinsanity and gives us the scoop pic.twitter.com/SFtBOWJPPu

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) June 6, 2020