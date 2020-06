Mike D’Antoni : « Avoir complètement changé l’équipe en milieu de saison est un avantage pour nous je pense »

Vingt-deux équipes NBA reprendront la saison 2019-20 le 31 juillet prochain. Dans moins d’un mois, ce sera l’ouverture des training camps avant de se lancer dans 8 matchs de saison régulière puis les playoffs. Coach des Rockets, Mike D’Antoni voit dans cette situation un avantage pour son équipe, 6ème à l’Ouest (40-24) au moment de la suspension de la saison.

« Cela représente beaucoup de challenges mais c’est la même chose pour toutes les équipes. On part tous sur un pied d’égalité à ce niveau-là. Je pense qu’avoir complètement changé l’équipe en milieu de saison est un avantage pour nous. On est passé d’une équipe plus grande à un jeu small ball. On n’est pas passé par un training camp entre temps donc j’ai hâte que le training camp commence (à partir du 30 juin), ça va nous aider à nous mettre au diapason et à être encore meilleurs sur le terrain. Donc je pense que c’est un avantage pour nous, et pour tout le reste on est comme tout le monde, on doit se préparer physiquement, les joueurs vont jouer à une période où c’est normalement l’offseason, il y aura aussi le fait de jouer sans les fans… donc ça fera beaucoup de choses à surmonter pour les joueurs.