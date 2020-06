La réponse géniale de Steve Kerr sur le débat Bulls 96 vs Warriors

Champion NBA avec les Bulls de 1996 à 1998, Steve Kerr est aussi le coach des Warriors lors de leurs 3 derniers titres. Il est sans doute le mieux placé pour comparer les Bulls de 1996 et les Warriors version Kevin Durant, qu’ils considèrent comme meilleurs que les Warriors 2016. Et quand on lui pose la fameuse question : ‘qui gagnerait entre les Bulls 96 et les Warriors ?’ sa réponse est géniale :

“C’est vraiment difficile de répondre à cette question. Pas seulement parce qu’on compare les époques, mais aussi parce que c’est littéralement compliqué pour moi de répondre grammaticalement. Je ne sais pas qui est “nous”, et qui est “ils.” Je vais juste dire : Si les deux équipes se rencontraient, il n’y a aucun doute sur le fait que nous pourrions les battre.” Steve Kerr