Reprise de la NBA : On connait toutes les dates, dont le début des playoffs et des finales 

Pour son plan de reprise, la NBA n’a pas donné trop de précisions concernant les différentes dates de la fin de saison. On sait que la saison régulière doit commencer le 31 juillet et les playoffs se finir au plus tard le 12 octobre par le Game 7 des finales. Mais Shams nous en dit plus puisque aujourd’hui lors d’une conférence téléphonique du syndicat des joueurs, les dates ont été communiquées aux joueurs. Cela donne :

31 juillet : Début de la saison régulière

16-17 août : Éventuel barrage (play-in)

18 août : début des playoffs

1er septembre : début du second tour des playoffs

15 septembre : début des finales de conférence

30 septembre : début des finales NBA

12 octobre : Game 7 des finales NBA

Rappelons que les 22 équipes devront jouer 8 matchs de saison régulière.

Concernant le barrage, appelé Play-in, il concerne le 9ème et le 8ème de chaque conférence. Deux conditions :

Si l’équipe 9ème de sa conférence est plus de 4 matchs derrière l’équipe 8ème, alors l’équipe 8ème va en playoffs.

Si l’équipe 9ème de sa conférence est à 4 matchs ou moins derrière l’équipe 8ème, alors ces deux équipes disputent un play-in. La règle ? Si l’équipe 8ème gagne le premier match, elle est qualifiée. Si l’équipe 9ème gagne le premier match, alors on en joue un second et si elle sort encore vainqueur, elle est qualifiée.