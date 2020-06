Que se passera-t-il si un joueur quitte la bulle malgré l’interdiction ?

A Orlando les joueurs des 22 équipes vont être dans “une bulle” qu’il ne faudra pas quitter, mais il ne serait pas surprenant de voir un ou plusieurs joueurs aller à l’encontre de cette règle. Comme il en va de la sécurité de tous les joueurs, et staffs des équipes, la ligue va devoir mettre en place un protocole strict pour les joueurs qui enfreindraient cette règle.

Selon Shams, la NBA se dirigerait vers le protocole suivant : le joueur devra observer une quarantaine d’au moins 10 jours, et ensuite devra être testé négatif à deux reprises.

The Ringer rapporte que les équipes ne devraient pas arriver dans la bulle en même temps afin de limiter les risques de transmission. A l’arrivée à Orlando, tous les membres des éqiipes seront testés et devront rester 36 heures sans leur chambre. En suite les joueurs seront testés tous les soirs avec les résultats qui tomberont le lendemain matin. A noter également que les franchises devraient être autorisées à remplacer un joueur positif. Dans ce cas le joueur remplacé ne pourra plus revenir.

Sources: Expected protocol if an NBA player leaves the Orlando bubble: Quarantined for no less than 10 days and must have two negative coronavirus tests.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2020