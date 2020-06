Sam Presti ne garantit rien concernant Andre Roberson

Andre Roberson n’a toujours pas rejoué le moindre match NBA depuis ce 27 janvier 2018, date à laquelle il a été victime d’une rupture du tendon rotulien du genou gauche. Plusieurs opérations s’en sont suivies, repoussant à chaque fois son retour. Dimanche, un journaliste a demandé à Sam Presti (GM) si on pouvait espérer revoir l’arrière pour la reprise de la saison fin juillet.

« Évidemment ce temps supplémentaire l’a vraiment aidé. Du point de vue de la santé, il va très bien. Le problème auquel nous sommes confrontés c’est que nous n’avons pas eu l’opportunité de le voir vraiment évoluer sur un terrain parce que tout le monde est limité à du 1 contre 0. On est mieux qu’au 11 mars c’est sûr, mais on ne sait pas exactement ce que ça donnera une fois qu’il y aura de vrais entraînements avec contact. On a bon espoir, mais il faut encore passer cette étape. » Sam Presti