Tilman Fertitta : « Si je pouvais acheter un titre, je ferais un chèque tout de suite […] J’adore Mike, mais je laisse ça au GM »

Abonné à l’année aux matchs des Rockets depuis 40 ans et propriétaire de la franchise NBA depuis 2017 (il l’avait rachetée pour 2,2 milliards de dollars), Tilman Fertitta ne rêve que d’une chose : voir son équipe (après les titres de 1994 et 1995) à nouveau sacrée championne.

Comme Austin Rivers, il estime qu’il n’y aura aucun astérisque relié à ce futur titre 2020

« On se prépare à jouer 8 matchs puis à commencer les playoffs. Quand on démarrera ces playoffs, ce sera comme n’importe quelle autre saison. On se concentrera sur ce qui se passe sur le terrain. Qu’il y ait des fans dans les gradins ou pas, ça n’a pas d’importance. Il y aura un champion NBA. Dans 20 ans, personne ne saura que c’était une saison raccourcie. Je ne vois aucun astérisque pour les équipes qui ont été championnes lors de saison écourtées. Je sais que San Antonio a 5 titres et LeBron (James) a quelques bagues aussi. Je serais plus qu’heureux de gagner le titre cette année. » Tilman Fertitta