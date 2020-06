Tim Hardaway sur la reprise à Orlando : “Si vous avez des doutes, vous ne serez pas prêt à jouer”

Si la reprise du jeu est vécue comme un soulagement par les joueurs et les fans, les acteurs devront désormais se préparer à faire leur retour sur les parquets dans des conditions très particulières. L’aspect mental aura une importance encore plus grande cette année selon l’ancienne star des Warriors et du Heat, Tim Hardaway.

“Ce sera forcément compliqué. Je pense que ceux qui aiment jouer au basket et qui ne penseront ni aux fans ni à ce qu’il se passe, gagneront. Vous devez sortir toute cette pagaille de votre esprit dès que vous arrivez là-bas. Quand c’est le moment de s’entraîner, tout ça se termine : les spéculations, les ‘si’. Tout ça doit être doit hors de votre esprit. Si vous aimez jouer, ça sera rapide. Si vous n’aimez pas ça… si vous avez des doutes, vous ne serez pas prêt à jouer ni à aider votre équipe.” Tim Hardaway

Le quintuple All-Star a même minimisé l’absence de fans dans les tribunes, qu’il compare à des matchs d’entraînement.