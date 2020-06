Al-Farouq Aminu et Jonathan Isaac ne devraient pas rejouer cette saison

Le bon côté des choses pour les franchises avec la suspension liée au coronavirus, c’est que certains de leurs blessés pourraient être de nouveau en forme pour la reprise. Ce ne sera à priori pas le cas des Nets, qui devront faire sans Kevin Durant ou encore Kyrie Irving, mais aussi du Magic, à qui il manque deux joueurs : Jonathan Isaac et Al-Farouq Aminu. Tous les deux victimes d’une blessure au genou, les ailiers ne devraient pas pouvoir retourner sur les parquets à Disney World.

“Il n’y a pas beaucoup de nouvelles de ce côté-là. Comme d’habitude, on va attendre et voir comment ils répondent à la réeducation. Ils travaillent tous les deux très dur.” Jeff Weltman, le président des opérations basket d’Orlando.

Peut-être aussi que le Magic ne veut pas précipiter le retour de ses joueurs, tous les deux sous contrat l’année prochaine, et en particulier de leur pépite Jonathan Isaac. Très jeune avec ses 22 ans, l’ailier de 2m11 a réussi une très grosse saison avec 12 points, 6,9 rebonds et une défense impressionnante avant de se blesser tout début janvier.

“Il y a une différence entre être en bonne santé, et être en bonne santé sans risque de rechute. Ils n’ont pas joué depuis un looooong moment (1er janvier pour Isaac, 29 novembre pour Aminu ndlr) et on ne va pas mettre ces gars dans une position où ils risquent de se reblesser. On va malgré tout voir leurs progrès.” Jeff Weltman.

Le Magic devrait donc à priori faire sans leurs deux ailiers, un coup dur d’autant plus qu’ils restaient sur six victoires en neuf matchs avant la suspension de la saison, et qu’il va maintenant falloir recréer cette dynamique.

“Quand la NBA s’est arrêtée, on jouait notre meilleur basket de la saison. On était en forme, mais il faut oublier ça maintenant. Il faut se mettre au boulot et essayer de reformer ce momentum. On est concentré là-dessus.” Jeff Weltman.

Orlando est pour le moment huitième à l’Est, avec 5,5 matchs d’avance sur les Wizards, neuvièmes. Ils sont donc malgré tout en assez bonne position pour se qualifier pour les playoffs. Reste à voir s’ils parviendront à prendre la place de Brooklyn, qui n’a qu’un demi-match d’avance sur eux. Cela leur permettrait d’éviter les Bucks au premier tour.

Via Orlando Sentinel.