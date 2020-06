Bob Myers : « J’ai probablement plus appris cette saison que lors des cinq précédentes »

Dernière équipe de la ligue cette saison après cinq années consécutives au sommet, Golden State aura au moins l’avantage de bénéficier de repos supplémentaire et d’un joli pick de draft (top 5) avant d’entamer l’exercice 2020-21, dont le démarrage n’est pas prévu avant le mois de décembre prochain.

Pour Bob Myers, GM de l’équipe, cette année très compliquée à gérer sur le plan sportif suite au départ de Kevin Durant (de toute façon indisponible cette saison) à Brooklyn et aux blessures de Klay Thompson puis Stephen Curry, cette expérience aura été formatrice :

« Voir notre équipe perdre 50 matchs ça n’a pas été drôle. J’ai probablement plus appris cette saison que lors des cinq précédentes, en matière d’approche des choses, de ce que nous avons besoin selon moi de mieux faire. Perdre aide là-dessus, ironiquement. Plus vous rencontrez d’adversité ou d’échec, plus vous en apprenez sur votre processus. » Bob Myers via Mercury News