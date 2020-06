Richard Jefferson : « Parler de titre avec un astérisque c’est n’importe quoi »

Ne venez pas parler de titre avec un possible astérisque à Richard Jefferson ! Pour lui la situation est certes unique, mais cela n’enlèvera aucun mérite à l’équipe qui terminera championne en octobre prochain, mois durant lequel la saison 2020-21 devait normalement démarrer, avant l’épidémie de coronavirus. Opinion qu’il partage avec Doris Burke, qui l’a interrogé sur le sujet :

« C’est n’importe quoi de dire ça. Les astérisques ça n’existe pas ! Tout le monde est sur un pied d’égalité au départ. Oui, ce ne sera pas parfait, c’est une première dans l’histoire. Si tu es l’équipe qui bat tous ses adversaires c’est toi le champion, c’est tout. Et ça a même plutôt été plus dur pour toi parce que tu as dû revenir après une longue pause, que tu as pris des risques pour ta santé, celle de ta famille, pas nécessairement parce que tu as besoin d’argent mais parce que un ils veulent jouer et deux parce qu’ils savent que ce serait super pour le pays et que ça ferait partie du processus de guérison. Donc qu’on ne vienne pas me dire que ça ne compte pas ou que… non ferme-là, arrête ! Il n’y a jamais eu d’astérisque. Oui, ça pourra être critiqué, ça pourra être applaudi, tout le monde aura son opinion parce que c’est ce qu’on fait dans le sport, mais ce n’est pas réel. Moi j’applaudis tous les sportifs qui rejouent. Aujourd’hui on voit bien qu’on a besoin du sport, que ça ne sert pas à rien comme on entend parfois. » Richard Jefferson