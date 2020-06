Erik Spoelstra sur le format à 22 équipes : “Il s’agit de la forme la plus pure de compétition”

Maintenant que la reprise est officielle pour 22 des 30 équipes, commence un travail physique et surtout mental pour se préparer à connaitre une fin de saison et des playoffs dans un contexte unique.

La NBA planche d’ailleurs actuellement sur le cas des two-way contract et des membres de staff qui pourraient ne pas tous être conviés à Orlando pour limiter le nombre de personnes présentes. Dans le Sun Sentinel, Erik Spoelstra s’est exprimé sur le sujet :

Même si cette coupure est comparable au délai de l’intersaison, le coach du Heat estime que la reprise et la préparation seront gérées de manière différente.

“Ce sera différent. Ce ne sera pas comme un training camp classique fin septembre, où vous avez votre présaison qui vous prépare à une saison régulière de 8 mois. Cette préparation sera différente physiquement, mentalement et émotionnellement. Ce sera plus une espèce de préparation rapide et on va devoir accélérer les choses. Heureusement, nous avons un groupe qui a déjà une alchimie collective et qui aime jouer ensemble. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui s’évapore en 2 mois et demi parce qu’ils ne sont plus ensemble. On sera capable de reconstruire ça rapidement. Mais nous allons devoir faire une préparation différente sur un laps de temps différent.” Erik Spoelstra