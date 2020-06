J.B. Bickerstaff : « Nos gars ont la rage, comme nous »

Coach des Cavs depuis la démission de John Beilein peu après le All-Star Game, J.B. Bickerstaff était l’invité du podcast d’Adrian Wojnarowski lundi. Son équipe, au bilan de 5 victoires et 6 défaites depuis sa prise de fonctions, était dernière de la conférence Est (19-46) au moment de la suspension de la saison. Pas d’invitation parmi les 22 équipes qui reprendront à Orlando donc.

« Nous comprenons pourquoi et nous voulons être un bon partenaire pour la NBA, parce que notre ligue est phénoménale dans tout ce qu’elle fait. Mais nos gars, comme nous, ont la rage. La conversation qu’on a eue avec nos gars c’est ‘Qu’ils invitent 22 ou 16 équipes, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être sur la liste des invités. » J.B. Bickerstaff

Bickerstaff espère que cela pourra servir de motivation à ses jeunes joueurs.

« Tout le monde doit mieux faire son boulot. On doit travailler plus dur, on doit progresser, jouer plus dur, faire toutes les choses possibles pour devenir une meilleure équipe de basket. Ça nous a apporté de la motivation pour le faire. » J.B. Bickerstaff

Et craint aussi que les 9 mois sans compétition freine l’équipe.

« Il faudra qu’on puisse se retrouver à un moment ou à un autre pour qu’on puisse progresser. Il faudra qu’on puisse passer du temps ensemble le mois prochain, celui d’après, puis encore en septembre, octobre. On ne peut pas se permettre d’être séparés les uns des autres jusqu’au training camp 2020-21. On ne peut pas laisser ça impacter notre prochaine saison. Le plus important pour de joueurs jeunes en plein développement c’est de jouer des matchs. S’ils ne peuvent pas gagner en expérience face à d’autres joueurs NBA, c’est un désavantage dans la construction d’une alchimie, d’un rythme, d’une compréhension des forces et des faiblesses de chacun entre les joueurs. On est en contact entre la ligue, le front office et les coachs pour trouver quelque chose parce que c’est trop important. Surtout avec les jeunes, ils ont besoin de cette structure. » J.B. Bickerstaff