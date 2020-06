Klay Thompson de retour à 100% ? Seul le terrain le dira

Pas loin d’un an après sa rupture du ligament antérieur du genou gauche de Klay Thompson durant les Finales NBA, son GM Bob Myers n’est pas encore prêt à dire que l’arrière est de retour à 100%. Pour la simple et bonne raison qu’en raison de la suspension de la saison suite au coronavirus, il n’a toujours pas pu le voir à l’oeuvre sur un terrain.

« Je ne sais pas. Il faudra qu’on observe ça quand on le verra. Il y a différente versions ‘d’être à 100%’. On ne pourra pas le dire avant de l’avoir vu au moins en 1 contre 1 et 2 contre 2. Pour le moment la pandémie ne lui a pas permis faire ce genre de choses, et il n’y a clairement aucune urgence. » Bob Myers via SFChronicle