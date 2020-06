Une saison NBA 2020-21 condensée (voire raccourcie) ?

La suspension de la saison NBA a bouleversé totalement la routine de la ligue, qui va reprendre le 31 juillet. Les finales NBA démarreront donc le 30 septembre, soit 4 mois plus tard que d’habitude. De ce fait cela va repousser le début de la saison prochaine, et à l’heure actuelle l’objectif de la NBA serait d’enchaîner rapidement et de démarrer le 1er décembre. Le syndicat des joueurs ne serait pas du tout chaud pour cela et des négociations vont avoir lieu dans les semaines qui viennent.

Si le début de saison 2020-21 venait à être trop repoussé, cela aurait un impact direct sur les Jeux Olympiques et ce serait une mauvaise nouvelle pour le basket si la saison n’était pas encore terminée ou se venait à peine de se finir.

Il commençait même à se murmurer que la NBA pouvait en profiter pour adapter son calendrier et commencer les prochaines saisons en décembre, mais cela ne semble pas être le plan si on en croit ce qu’a confié Travis Schlenk. En effet la NBA a indiqué aux franchises que le calendrier de la saison prochaine pourrait être condensé afin de pouvoir garder des dates de saison les plus habituelles possible. C’est-à-dire que même en démarrant début décembre, soit 6 semaines plus tard que d’habitude, elle souhaiterait ne pas finir 6 semaines plus tard, sans doute en juin, voire début juillet dernier délai.

Il pourrait donc y avoir plus de back-to-backs ou le retour de séries de 4 matchs en 5 soirs, ce que la NBA a tenté ces dernières années de diminuer, voire d’éliminer.

Quant à la possibilité de voir une saison régulière raccourcie, c’est-à-dire de moins de 82 rencontres, le GM des Hawks a confié que la NBA “n’avait donné aucune indication sur le sujet.” A voir si cette possibilité est d’ores et déjà écartée ou si cela pourrait être discuté.