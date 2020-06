Jeff Weltman, président d’Orlando : “Nous devons faire de notre mieux pour ne pas finir 8e”

Même si la saison va reprendre du côté d’Orlando, le Magic n’aura pas spécialement d’avantage par rapport aux autres équipes. Actuellement 8e à l’Est, la franchise pourrait même être l’une des plus lésées si Washington (à 5.5 victoires) venait à lui piquer le dernier spot pour les playoffs dans un “play-in” (barrage).

Le président de la franchise floridienne, Jeff Weltman, s’est confié pour The Athletic, sur cette situation inédite.

“Nous sommes une équipe de playoffs. Nous avons mérité cette position. Évidemment, l’ensemble de la ligue était dans l’attente du format pour le reste de la saison et des playoffs. De notre côté, nous sommes juste heureux d’en faire partie et d’être en playoffs. Je ne pense pas que cela soit à propos de ce qui est juste pour une seule équipe. La ligue a fait de son mieux pour prendre la meilleure solution pour les 30 équipes. Si vous me questionnez à propos d’Orlando, je vous dirai que nous jouions notre meilleur basket quand la ligue s’est arrêtée. Nous avions 4 ou 5 matchs contre des équipes qui n’étaient pas en playoffs et le deuxième calendrier le plus simple de la ligue. Le but désormais et de reprendre ce même élan, notre rythme, et revenir aussi compétitif que possible.” Jeff Weltman