Wyc Grousbeck, propriétaire des Celtics : “Le plus juste c’est de ne pas faire venir une équipe qui est larguée”

Le plan proposé par la NBA et soumis aux votes des propriétaires a été accepté à la quasi-majorité (29 votes pour, 1 contre). Pour Wyc Grousbeck, le propriétaire des Celtics, ce format a 22 équipes était le plus juste pour les équipes, même si 8 d’entre elles n’ont pas été conviées à Orlando.

“Le point qui semble le plus juste c’est de ne pas faire venir une équipe qui est larguée au sein de la Conférence Est, comme c’est le cas pour les Hornets qui sont à 7 matchs des playoffs. Dans l’histoire, personne n’a remonté un tel déficit à ce stade de la saison. Et donc, il est plus juste de dire non puisque nous ne pouvons pas prendre toutes les équipes pour des raisons de sécurité. Nous ne voulons pas avoir 500 personnes et les 30 équipes, parce qu’il y aurait plus de chance que tout soit stoppé en raison du virus. Il fallait tirer une ligne et nous avons décidé que c’était la manière la plus juste de le faire.” Wyc Grousbeck