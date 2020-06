Nick Nurse a une idée farfelue (et à l’européenne) pour remplacer l’avantage du terrain

Avant de devenir champion NBA dès sa première année dans la ligue, Nick Nurse a bien bourlingué et il a fait ses classes en Europe, notamment en Angleterre et en Belgique. Il a donc connu des formules bien différentes de la NBA et quand on lui demande comment la NBA devrait remplacer l’avantage du terrain, il a une idée bien européenne.

“J’adore raconter cette histoire. Vous l’avez déjà entendue, de l’époque où j’étais en Belgique ? Lors de la coupe de Belgique, ils laissent toutes les équipes du pays, de toutes les divisions, participer. En première division les gars sont très bons, ils sont professionnels. Mais dès qu’on passe à la seconde, troisième, et quatrième division, le niveau baisse sensiblement. Les gars sont des amateurs, ils ont un boulot le jour et jouent au basket le soir. Donc quand au tirage au sort vous tombez contre une équipe d’une division inférieure, ils partent avec des points. C’est 10 points par chaque division d’écart. Je n’ai coaché là-bas qu’une année et nous sommes tombés contre une équipe de 4ème division, donc ils avaient 30 points. Avant le début de la rencontre, au tableau d’affichage il y avait 30-0. Nous étions à l’extérieur dans un petit gymnase avec un revêtement en ciment, et bien sûr ils ont démarré la rencontre en nous bombardant à 3-pts, et on s’est retrouvé mené 39-2. Nous avons finalement pris la tête à 1’15 de la fin. Nous avons fini par gagner le premier tour, mais nous avons presque été éliminés. Donc je plaide pour une règle qui permet à la meilleure tête de série d’avoir 10 ou 20 ou 33 points d’avance au début du match. C’est ma suggestion pour le commissioner Silver, mais il n’est pas encore revenu vers moi à ce sujet. J’aime cette histoire. J’ai fait 1000 matchs mais je me rappelle de celle-là.” Nurse

Via Michael Grange