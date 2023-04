Il y a 37 ans : Quand Dieu s’est déguisé en Michael Jordan

Il y a 37, Michael Jordan a réalisé un de ses plus beaux exploits individuel en carrière. C’était le 20 avril 1986 lors du match 2 du premier tour des playoffs entre les Bulls et le futur champion, les Boston Celtics. Ce jour là MJ ne put empêcher la défaite des Bulls en double prolongation (131-135) mais il marqua définitivement l’histoire avec 63 points à 22/41 (0/0 à 3-pts), 19/21 sur la ligne des lancers, 5 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres en 53 minutes. Cela lui valu à la fin du match une déclaration légendaire de Larry Bird

« Je ne pensais pas que quelqu’un soit capable de faire ce que Michael nous a fait. Il est le joueur le plus excitant et incroyable dans le basket à l’heure actuelle. Je pense que c’était juste Dieu déguisé en Michael Jordan. » Larry Bird

A noter que cette performance est toujours la meilleure de l’histoire des playoffs.

Ses highlights