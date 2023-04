Il y a 53 ans : le shoot légendaire de Jerry West 

Le 29 avril 1970, se disputait le game 3 des finales entre les New York Knicks et les Los Angeles Lakers, joué à Los Angeles. Les deux équipes étaient alors à égalité 1-1 dans la série et ce match 3 rentra dans l’histoire, notamment grâce à un shoot miraculeux de Jerry West. A 3 secondes de la fin Dave DeBusschere pensait avoir donné la victoire aux Knicks en leur donnant 2 points d’avance, mais West a réussi l’impensable. Toutefois les Knicks s’imposèrent en prolongation pour finalement remporter les finales en 7 matchs.