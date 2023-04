Le 30 avril 1992 lors du Game 4 de la série entre les SuperSonics et les Warriors, Shawn Kemp a signé un des posters les plus mémorables de l’histoire sur le pauvre Alton Lister. Rappelons qu’au Game 2 les deux en étaient venus aux mains.

#OTD in 1992, Shawn Kemp threw down this unforgettable tomahawk jam. 🔨😱 pic.twitter.com/hYAPXJ3beC

