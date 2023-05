« The Shot » de Michael Jordan a 34 ans !

Il y a 34 ans Michael Jordan inscrivait un de ses shoots les plus célèbres face aux Cleveland Cavaliers, un panier surnommé depuis « The Shot ». Lors du premier tour des playoffs 1989 les Bulls affrontaient les Cavaliers, seconds de la saison régulière à l’Est et qui étaient donc les favoris. Chicago avait poussé Cleveland au match 5 décisif dans l’Ohio.

A quelques secondes de la fin du Game 5 les Bulls étaient devant 99-98 avant que Craig Ehlo ne donne l’avantage aux Cavaliers à 3 secondes du terme. Suffisant pour que Michael Jordan plante un shoot décisif sur le tête de ce dernier pour donner une des images les plus légendaires de l’histoire de la ligue. Ce soir là il terminait avec 44 points à 17/32, 9 rebonds et 6 passes.

Le match et le shoot vu sous un angle plus méconnu:

L’intégralité de son match