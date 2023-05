Il y a 25 ans Michael Jordan devenait, à 35 ans, MVP pour la 5ème et dernière fois

Le 18 mai 1998, Michael Jordan, 35 ans, était nommé pour la 5ème fois de sa carrière MVP de la ligue, auteur encore une fois d’une magnifique saison. Il avait mené les Bulls au second meilleur bilan de la ligue (62-20) en tournant à 28.7 points (meilleur scoreur de la ligue) à 46.5%, 5.8 rebonds, 3.5 passes et 1.7 interception en 38.8 minutes sur 82 matchs

On this day in 1998, Michael Jordan is named the league MVP for the fifth and final time in his illustrious career. He averaged 28.7 PTS, 5.8 REB, and 3.5 AST for the season!

