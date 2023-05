Il y a 14 ans : le superbe duel entre Kobe Bryant et Carmelo Anthony lors du Game 1 des finales de conférence

Le 19 mai 2009 les Los Angeles Lakers et les Denver Nuggets ouvraient les finales de conférence Ouest du côté du Staples Center. Un match lors duquel les deux stars Kobe Bryant (40 points à 13/28 dont 2/3 à 3-pts, 6 rebonds et 4 passes) et Carmelo Anthony (39 points à 14/20 dont 4/5 à 3-pts, 6 rebonds et 4 passes) se sont livré un superbe duel, qui a finalement tourné à l’avantage de Kobe et des Lakers avec un succès 105-103. Les Lakers se qualifieront 4-2.