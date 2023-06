Il y a 21 ans les finales de conférence Ouest entre les Sacramento Kings et les Los Angeles Lakers donnaient une série mythique, et polémique, conclue au Game 7 par les Angelinos de Kobe Bryant, Shaq et Robert Horry.

C’est l’occasion d’écouter ou de réécouter le hors série de L’Echo des Parquets en 3 partie sur cette série qui ressemblait à des finales NBA.

Episode 1 : Game 1 & 2

Episode 2 : Game 3, 4 & 5

Episode 3 : Game 6 & 7