Il y a 47 ans, le plus grand match de l’histoire NBA

Il y a 47 ans se jouait un match que beaucoup considèrent comme le plus grand match de l’histoire. En effet lors de ce match, Rick Barry qui était aux commentaires lança :

« le match de basket le plus excitant que j’ai jamais vu »

Aucun spectateur présent au Boston Garden ce jour-là n’aurait démenti ses dires.

Ce match se déroula le 4 juin 1976 au Boston Garden donc, et mettait aux prises les Boston Celtics aux Phoenix Suns dans le 5ème match des finales NBA. La série était alors à égalité 2-2 et le match allait être aussi indécis que le début des finales. Tout simplement le match de finales le plus indécis de l’histoire, avec des rebondissements totalement incroyables.