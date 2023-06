Le 3 juin 1992 se déroulait le tout premier match des finales 1992 entre les Chicago Bulls et les Portland Trail Blazers. Un match qui est entré dans la légende en raison de la performance d’un homme: Michael Jordan. Il a réalisé ce jour-là une des plus belles premières mi-temps de l’histoire des playoffs avec la bagatelle de 6 tirs à trois points réussis pour un total de 35 points (records en Finales). Il y a surtout une image que l’on retient de ce match et qui lui a donné son surnom (‘Shrug Game’) c’est la réaction de MJ après son 6ème trois points, haussant les épaules comme s’il disait « désolé, je crois que tout rentre ». On a appris dans The Last Dance qu’il se tournait vers Magic Johnson, avec qui il avait passé la soirée la veille et avait annoncé du lourd.

A noter qu’à l’époque Jordan shootait peu et mal à trois points (27/100 sur la saison).

Il a conduit les Bulls à la victoire (122-89) avec 39 points en 34 minutes plus 11 passes décisives.

Voici ses highlights :