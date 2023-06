Il y a 32 ans Michael Jordan marquait un des paniers les plus mémorables de l’histoire NBA

Le 5 juin 1991 les Chicago Bulls recevaient les Los Angeles Lakers pour le Game 2 des finales NBA et ce match a été marqué par un geste, celui de Michael Jordan. 2 de ses 33 points (à 15/18 aux tirs !) sont entrés dans la légende.Voici cette envolée et ce changement de main mythique. A noter qu’il a réussi 13 paniers de suite, et c’était le 13ème.