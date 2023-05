Il y a 35 ans : le duel légendaire entre Larry Bird et Dominique Wilkins lors d’un Game 7

Il y a 33 ans, lors du game 7 des demi-finales de conférence entre les Celtics et les Hawks, Larry Bird et Dominique Wilkins se sont livrés un des duels les plus mémorables de l’histoire. Le dernier quart s’est résumé à un échange de paniers entre les deux. Bird inscrivait 20 de ses 34 points (à 15/24) dans le dernier acte et Wilkins 16 de ses 47 (à 19/33).

Le panier était comme un puits. Je ne pouvais pas rater. Il ne pouvait pas rater. C’est le plus grand match auquel j’ai participé ou que j’ai vu. C’était deux gars qui ne voulaient pas perdre. Wilkins

Et finalement c’est comme souvent Larry Bird et les Celtics qui eurent le dernier mot avec un succès 118-116