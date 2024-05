Sortez le popcorn et installez-vous confortablement, aujourd’hui on se penche sur les plus gros shoots de l’histoire. Par gros shoots, on entend shoots à gros enjeux, donc forcément : exit la saison régulière et direction les playoffs mais surtout les Finales NBA, où la pression est à son comble. Pour établir cette liste on a pris en compte l’importance du tir, son degré de difficulté et le scénario de la série.