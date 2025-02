Les folles théories autour du trade de Luka Doncic aux Lakers

Dimanche 2 février 2025, 6h12 heure française. Shams Charania envoie LA bombe de sa carrière. Un tweet vu par plus de 100 millions de personnes depuis : « Les Dallas Mavericks transfèrent Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris aux Los Angeles Lakers contre Anthony Davis, Max Christie et un 1er tour 2029 ». C’est le choc pour tout le monde. On a besoin de 5 minutes pour y croire, pour vérifier qu’on a bien lu, mais tout se confirme. Un séisme dans la sphère NBA. On n’a jamais vu ça. Même le simulateur de trades d’NBA d’2K aurait refusé une telle transaction. Un franchise player de 25 ans, en route pour devenir l’un des meilleurs joueurs all-time, transféré par son équipe en plein milieu de la saison. What?!

Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !