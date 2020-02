Le pire est évité pour Joel Embiid

Touché avant-hier à l’épaule gauche, Joel Embiid a passé de plus amples examens hier et les nouvelles sont rassurantes puisqu’il n’y a pas de dégâts structurels et il ne souffre que d’une simple entorse.

Il sera toutefois absent au moins une semaine puisqu’il sera réévalué au terme d’une première semaine de traitement pour voir la marche à suivre et s’il peut, pourquoi pas, reprendre la compétition.

Joel avait planté 49 points lundi face aux Hawks et tourne à 23.8 points et 12 rebonds cette saison.