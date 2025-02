Intuit Dome : une expérience incroyable

Dans l’ombre des Los Angeles Lakers depuis trop longtemps du goût de leur propriétaire Steve Ballmer, les Los Angeles Clippers ont déménagé. Et le milliardaire a vu les choses en grand avec l’Intuit Dome. Tout simplement la salle la plus incroyable de toute la NBA, et de la planète.

On vous fait découvrir ce bijou, situé proche du Sofi Stadium.

L’Intuit Dome, une expérience avant le match !

Avec son look futuriste, l’Intuit Dome attire l’œil dès l’extérieur et l’expérience va bien au-delà des 48 minutes du match NBA. Dès l’arrivée dans l’enceinte de la salle et avant même d’y pénétrer, vous en prendrez plein les yeux. Ecran Géant, terrain de basket où vous pourrez jouer un peu avant l’ouverture des portes ou encore un bateau dont les mats sont ornés de dizaines de paniers de basket. Pourquoi un bateau ? Tout simplement parce le nom Clippers vient des voiliers qui naviguaient fréquemment dans la baie de San Diego au XIXe siècle. A l’origine les Clippers étaient basés à San Diego, et c’est un clin d’œil à ces origines.

Une fois dans la salle, dont les portes ouvrent en général 1h avant la rencontre, vous ne vous ennuierez pas ! La première incroyable surprise, c’est la vue plongeante sur les terrains d’entraînement, qui se trouvent à l’intérieur de la salle. Les architectes n’ont pas manqué de vous offrir une vue sur ces terrains. Vous pourrez ainsi avoir peut-être la chance de voir des joueurs s’y échauffer.

Si vous aussi vous voulez vous échauffer avant la rencontre, c’est possible ! Plusieurs jeux sont à disposition, gratuitement. Vous pouvez vous défier sur des machines à shoot, ou encore sur un jeu de précision de passes. Il y a également des jeux accessibles pour les plus petits.

L’heure avant le match passe donc très rapidement, surtout qu’il y a également plusieurs boutiques si vous voulez repartir avec un maillot ou des goodies des Clippers. Il y a aussi de quoi se restaurer partout. A noter une particularité à la boutique ou lorsque vous achèterez à manger, il n’y a souvent pas de caisse ! Tout se fait via un bracelet connecté. Soit vous scannez votre carte bleue avant d’entrer dans la boutique par exemple, soit via votre compte sur l’application des Clippers et votre Intuit Dome Identity Pass (à noter que pour les visiteurs étrangers, il y a d’énormes soucis, et c’est un euphémisme).

Et impossible aussi de passer à côté des toilettes. Steve Ballmer, qui ne voulait pas que les fans fassent la queue et ratent le match, en a fait installer près de 1200 !

Un spectacle visuel époustouflant

Mais le plus impressionnant reste encore la claque que vous allez prendre en rejoignant votre place. On vous assure que vous allez mettre plusieurs minutes avant de vous remettre de la taille INCROYABLE de l’écran géant qui surplombe le parquet ! Le Halo Board comme il s’appelle, a des dimensions et caractéristiques hallucinantes. Il mesure 9.7m de haut et a une circonférence de 190m !

Sa particularité c’est qu’il diffuse des images à l’intérieur et à l’extérieur, de façon à ce que tout soit visible, peu importe où vous êtes placés dans la salle. Tout ça grâce à 4 830m² de LED pour une résolution 4K impressionnante.

Forcément cela permet de diffuser bien plus que le simple score et stats du match. Epoustouflant…

Autre particularité dû à l’architecture de la salle : peu importe où vous serez placé, même au second niveau sur les derniers rangs, la vue sur le terrain est excellente. La salle est faite de façon à ce que même le dernier rang ne soit pas si loin que ça de l’action. Steve Ballmer a vu les choses en grand, mais il a aussi privilégié l’expérience pour les fans. La capacité de la salle a été limitée, pour éviter des rangs trop éloignés. Ainsi, sa capacité est de 18 000 spectateurs, 2 000 de moins par exemple par rapport à la Cypto.com Arena.

Pas mal d’interactivité avec le public également pendant le match. Vous pouvez par exemple participer à des sondages ou autres jeux. Pour ça il y à un boitier sur votre siège ou via l’application des Clippers.

Durant le match vous remarquerez aussi la belle ambiance mise par les supporters des Clippers qui se trouvent dans le « Wall ». A la façon de ce qui se fait dans le football en Europe, notamment le mur jaune à Signal Iduna Park, Steve Ballmer a voulu créer toute une section, qui va du terrain au dernier rang de la salle.

Visitez l’Intuit Dome

Même si vous n’assistez pas à un match NBA des Clippers, il est possible de visiter l’Intuit Dome. Une visite des coulisses de la salle, pour découvrir les luxueuses loges, les vestiaires, ou encore le tunnel des joueurs.

La visite guidée, en anglais, dure 75 minutes.

Les visites ne sont pas quotidiennes, mais il y a de nombreux créneaux proposés, même durant la saison NBA. Le tour coûte 41.95 dollars et vous pouvez réserver directement ici : billets visite de l’Intuit Dome.

L’adresse de l’Intuit Dome : 3930 W Century Blvd, Inglewood, CA 90303, USA

