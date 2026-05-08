« Jared McCain est un shooteur fou, un scoreur fou »

« C’est un shooteur fou, un scoreur fou »

Jared McCain est entré dans ce Game 2 comme s’il jouait ce genre de match depuis des années.

En sortie de banc, il a planté 18 points en 18 minutes, à 7/11 au tir et surtout 4/5 à 3-points. Dans une série où les Lakers envoient plusieurs défenseurs sur Shai Gilgeous-Alexander, ce genre de shooteur change tout : une aide en trop, un retard de rotation, une hésitation… et McCain sanctionne.

Jared McCain : « Le jeu a beaucoup ralenti pour moi. Globalement, je me sens plutôt bien, même si je vais devoir revoir la vidéo pour voir comment j’ai été sur certaines rotations défensives. Mais Coach Mark nous donne énormément de confiance pour aller sur le terrain et jouer notre jeu. Quand vous jouez avec des gars qui attirent autant l’attention, quand le ballon me trouve, j’essaie simplement d’être prêt à le mettre. »

Récupéré en cours de saison, il est devenu un atout supplémentaire pour OKC, capable de sortir de grosses séquences.

Ajay Mitchell : « C’est un shooteur fou, un scoreur fou. C’est incroyable de l’avoir dans l’équipe, de pouvoir le servir. C’est un super joueur, et ça nous aide vraiment. Le fait qu’il soit sur le terrain est énorme pour nous. » Chet Holmgren : « C’est un killer. Chaque fois que je le vois toucher le ballon, je pense que ça rentre. Je sais que ça va partir, et à ce stade, je sais presque que ça va rentrer aussi. Il a une confiance particulière, il entre souvent à froid après de longues séquences, et il bombarde. »

Mark Daigneault adore justement cette absence de peur.