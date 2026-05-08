« On ne peut pas avoir un Hall of Famer qui ne prend que deux tirs en seconde mi-temps »
« On ne peut pas avoir un Hall of Famer qui ne prend que deux tirs en seconde mi-temps »
Sur les matchs 1 et 2 à Detroit, James Harden a compilé un total de 9 shoots réussis et 11 pertes de balle. Hier, il n’a signé que 2 pts en seconde mi-temps, pour un total de 10 pts à 3/13 aux tirs, et une perte de balle cruciale dans la dernière minute.
Kenny Atkinson : « Il n’a pris que deux tirs en seconde période, et ça, c’est de ma faute. Je pense que l’idée en deuxième mi-temps, c’était d’accélérer le rythme, de jouer plus vite, de faire remonter le ballon plus rapidement. Quand lui ou Donovan donnent le ballon, celui-ci doit finir par leur revenir à un moment donné. Et j’ai eu le sentiment que ce n’était pas arrivé, ni pour lui ni pour Don. Il faut qu’on travaille ça. On ne peut pas avoir un Hall of Famer qui ne prend que deux tirs en seconde mi-temps. C’est de ma faute.
Mais dans le même temps, je suis aussi fier de lui parce qu’il a trouvé le coéquipier ouvert, encore et encore. Parfois, quand toute l’attention est braquée sur vous, c’est exactement ce qu’il faut faire. Je ne suis pas satisfait du fait qu’il n’ait pris que deux tirs. C’est à moi de faire mieux. On doit mieux l’aider. Mais j’ai trouvé qu’il avait fait beaucoup de bonnes lectures. »