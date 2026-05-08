« On ne peut pas avoir un Hall of Famer qui ne prend que deux tirs en seconde mi-temps »

Sur les matchs 1 et 2 à Detroit, James Harden a compilé un total de 9 shoots réussis et 11 pertes de balle. Hier, il n’a signé que 2 pts en seconde mi-temps, pour un total de 10 pts à 3/13 aux tirs, et une perte de balle cruciale dans la dernière minute.