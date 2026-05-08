« On ne serait pas là sans Tobias Harris »

Cleveland savait que Cade Cunningham était le danger n°1. Mais après deux matchs, un autre problème est devenu impossible à ignorer : Tobias Harris. Dans le Game 2, l’ailier des Pistons a encore puni les Cavs avec 21 points à 9/16, 7 rebonds, des tirs importants, du calme dans les moments chauds, et cette capacité à faire exactement ce dont Detroit a besoin quand l’attaque cherche un point d’appui.

Kenny Atkinson : « Tobias nous fait mal au poste. Il nous fait mal aussi sur les closeouts. Dès que notre défense est en rotation et qu’on arrive en retard sur lui, il sait attaquer les closeouts et il met des tirs importants. Il a été excellent sur les deux premiers matchs. »

Côté Pistons, Tobias n’est pas seulement vu comme une option offensive. J.B. Bickerstaff l’a appelé depuis longtemps son filet de sécurité, et il a expliqué pourquoi il est aussi précieux dans ces moments.

J.B. Bickerstaff : « La confiance. Il n’y a aucune insécurité dans ce qu’il est. Et quand vous n’avez pas ces insécurités, vous pouvez jouer librement dans le moment. Vous faites confiance au travail que vous avez fourni, parce que vous savez combien de temps vous avez passé à faire ce que vous faites. Il connaît ses spots, il connaît son jeu. Beaucoup de joueurs pensent que le basket, c’est dribble, dribble, dribble. Tobias, lui, sait qu’il va vous emmener au poste. Il peut vous enfoncer, il peut vous faire face, mais il va arriver à son spot, se lever et mettre le tir. »

Et son importance dépasse largement le terrain.