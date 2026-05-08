Cade Cunningham futur visage de la NBA ? (ce qu’il fait en playoffs est énorme)

Cade Cunningham futur visage de la NBA ?

Après des années de galère, Detroit est redevenu une énorme équipe NBA… et Cade Cunningham est au centre de tout ça. Entre la saison monstrueuse des Pistons, son retour après pneumothorax, son comeback en playoffs contre Orlando et son début de série face à Cleveland, une vraie question commence à apparaître : est-ce qu’on est en train de sous-estimer la dimension que peut prendre Cade dans cette ligue ?

Parce que là, on ne parle plus seulement d’un jeune talent dans une équipe qui perd. On parle du leader d’une équipe à 60 victoires, capable de contrôler un match, porter une attaque et répondre présent dans les moments où toute la pression tombe sur lui.

Dans cette vidéo, on analyse :

👉🏼 pourquoi Detroit a complètement changé de dimension autour de lui

👉🏼 ce qui rend le jeu de Cade aussi fort malgré un style moins spectaculaire

👉🏼 comment ses playoffs 2026 commencent à changer son image

👉🏼 et surtout s’il peut vraiment devenir l’un des futurs grands patrons de la NBA.

Parce qu’au fond, Cade n’est peut-être pas le joueur le plus viral de sa génération… mais il est peut-être en train de construire quelque chose de beaucoup plus solide sur la durée.