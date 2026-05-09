Mike Brown : « C’est presque impensable »

Les Knicks étaient privés d’OG Anunoby, leur joueur le plus constant depuis le début des playoffs, touché aux ischios et annoncé day-to-day. Un vrai piège : Game 3 à Philadelphie, Sixers dos au mur, Joel Embiid de retour, Paul George en feu au premier quart-temps. Et pourtant, New York a gagné 108-94 pour prendre une avance de 3-0.

Jalen Brunson : « C’était clairement un effort collectif. Évidemment, on veut tout le monde en bonne santé, mais c’était important que chacun élève son niveau et ait le bon état d’esprit. Faire tout ce qu’il faut pour trouver un moyen de gagner. » Josh Hart : « Tout le monde a élevé son niveau. C’est le next man up. On le dit souvent, mais ça veut dire qu’il y a plus d’opportunités pour les gars. Mikal a fait un travail incroyable, Deuce nous a donné ce qu’il pouvait, Landry, le professionnel ultime, nous a donné de grosses minutes en attaque et en défense. On a bien répondu à cette adversité. »

Mais le plus inquiétant pour Philadelphie, c’est peut-être que les Knicks gagnent désormais avec plusieurs visages. Ils peuvent gagner avec Brunson qui score, Bridges qui défend partout, Shamet qui sort du banc, Mitchell Robinson qui change l’énergie, et surtout une défense qui fait encore la différence en fin de match.

Mike Brown : « Dans les deux derniers quatrièmes quart-temps, ils ont mis 30 points au total. C’est presque impensable. Je donne énormément de crédit à tous nos gars de ce côté du terrain. »

Philadelphie avait recollé à 88-84 au début du quatrième quart-temps. New York a répondu par un run, Brunson a remis le couvercle, et les Sixers n’ont inscrit que 18 points dans le dernier quart, après en avoir marqué seulement 12 dans le quatrième quart du Game 2.

Brunson : « Le plus important, c’est de s’appuyer sur notre défense. Il y aura des moments où le ballon rentre, et d’autres où il ne rentre pas. Il faut contrôler ce qu’on peut contrôler. »

Les Knicks sont à une victoire des Finales de conférence.