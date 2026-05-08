JB Bickerstaff : « Cade est simplement fabuleux. C’est le killer, le closer »

Même à 2-0 face aux Cavaliers, Cade Cunningham refuse de s’enflammer. Detroit vient de gagner son 5e match de playoffs consécutif, une première pour la franchise depuis 2008, après sa victoire 107-97 dans le Game 2. Cade a encore été le patron : 25 points, 10 passes, avec un quatrième quart-temps énorme, dont un step-back à 3-points pour donner 9 points d’avance aux Pistons à 2 minutes de la fin. Mais pour lui, l’expérience du premier tour contre Orlando reste trop fraîche pour oublier à quel point une série peut basculer vite.

Cade Cunningham : « Cette série nous a appris à quel point la ligne est fine entre gagner et perdre. Donc même en étant à 2-0 maintenant, on sait que cette ligne reste très fine. C’est match après match. On doit aller à Cleveland maintenant, ils auront leurs fans derrière eux, plus d’énergie dans la salle, donc il faut faire le travail et rester concentrés. »

Les Pistons savent de quoi ils parlent. Au tour précédent, ils étaient menés 3-1 par le Magic, puis à -24 dans le Game 6, avant de tout renverser. Pour Cade, cette survie a changé la manière dont Detroit aborde ces moments.

Cade Cunningham : « On a beaucoup appris dans la dernière série, c’est sûr. Être menés 3-1, dos au mur, avec toutes ces choses qui vous passent par la tête, la possibilité que votre saison soit terminée… On essaie de trouver la meilleure manière d’exécuter. Mais en traversant cette série, on réalise à quel point une série de playoffs peut être longue. C’est plus une guerre qu’une simple bataille. Être menés 3-1, avoir cette mentalité match après match, se battre pour revenir, puis finir du bon côté, c’était une grande chose. »

J.B. Bickerstaff, lui, a surtout retenu le sang-froid de son franchise player dans le money time.

J.B. Bickerstaff : « Cade est simplement fabuleux. C’est le killer, le closer, et tous les adjectifs que vous voulez utiliser. C’est lui. Et dans le quatrième quart-temps, c’est là qu’il fait son meilleur travail. »

Cunningham a désormais marqué au moins 20 points dans chacun de ses 15 premiers matchs de playoffs en carrière, quatrième plus longue série pour débuter une carrière en postseason derrière Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James et Anthony Davis. Sur les 5 victoires de suite des Pistons, il tourne à 31,4 points et 7,4 passes, avec 55,2 % à 3-points.

Et pourtant, Detroit refuse de se voir arrivé. Daniss Jenkins, précieux en sortie de banc avec 14 points, 6 rebonds et 4 passes, a résumé l’état d’esprit.

Daniss Jenkins : « On sait simplement que dans la dernière série, on était menés 3-1. Donc on va continuer à envoyer des coups. On a toujours le dos au mur. Le monde ne croit toujours pas en nous. On essaie encore de se prouver quelque chose à nous-mêmes. On s’est fixé certains objectifs cette année, et on n’y est pas encore. Le travail n’est pas terminé. »

Les Pistons mènent 2-0. L’histoire dit que les équipes dans cette situation gagnent la série dans 92 % des cas….